У рф повідомили про поранення депутата Держдуми росії Адама Делімханова

Про поранення Делімханова із посиланням на партію повідомив канал міністерства оборони росії Звезда.

"Депутат Держдуми Адам Делімханов був поранений, але він живий", - йдеться в повідомленні. Подробиць - де і за яких обставин його поранили - немає.

У повідомленні не уточнюється, де і за яких обставин Делімханов був поранений, немає й інформації про його стан.

Раніше політолог Кирило Сазонов, який воює у складі ЗСУ, повідомив, що Делімханова було знищено Силами оборони в Приморську Запорізької області:

"З ним до Кобзона на концерт пішли інші наближені до Кадирова та ще до біля двохсот особового складу. Розвідка працювала з пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, як кажуть. Все швидко міняємо, нова пріоритетна ціль, працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть "Швидка допомога" не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли - 12 бортів".

Цікаво, що сам Кадиров стверджує, що він не має інформації про Делімханова.

"На зв'язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб я зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти", - написав він.