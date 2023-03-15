У Росії чиновників змушують здавати закордонні паспорти - британська розвідка

Росія вводить нові обмеження на виїзд для військовозобов'язаних. Про це йдеться у зведенні військової розвідки, яке міністерство оборони Великобританії опублікувало 15 березня у Twitter.

За її даними, багатьом держслужбовцям у РФ, імовірно, наказали здати паспорти Федеральній службі безпеки.

У зведенні також зазначено, що чиновники, які є ближчими до центру влади, стикаються з дедалі жорсткішими обмеженнями, зокрема їм заборонено всі закордонні поїздки на відпочинок.

"Це розширення чинних заходів, вони повторюють часи Радянського Союзу. Обмеження на поїздки були жорсткішими після анексії Криму Росією 2014 року. Ці заходи, імовірно, призначено для запобігання втечі або дезертирству дедалі більш незадоволених чиновників", - пише британське міноборони.

Там прогнозують, що коло росіян, для кого кордони РФ закрито, суттєво розширюватимуть. За матеріалами Гордон.