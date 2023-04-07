У соцмережі "витекли" плани США і НАТО щодо підготовки контрнаступу України - NYT

У Twitter і Telegram сплили засекречені військові документи з деталями плану США і НАТО з оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом.

Про це повідомило видання The New York Times (NYT) з посиланням на джерела в Білому домі. Зараз Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком інформації у відкритий доступ.

Військові аналітики звернули увагу на те, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на кремлівську дезінформацію.

Видання зазначило, що представники адміністрації Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж, але станом на вечір 6 квітня їм це зробити не вдалося.

"Ми знаємо про повідомлення в соцмережах. Міністерство розглядає це питання", - сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Як уточнило видання, документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли й де Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби ЗСУ станом на 1 березня.

"Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Публічно Пентагон ніколи не оприлюднював ці дані, але в документах ці дані є", - пише видання.

В одному з документів, пише NYT, повідомляється, що на війні загинули 16- 17,5 тис. російських військових, тоді як Україна нібито втратила 71,5 тис. військовослужбовців. За оцінками Пентагону, РФ зазнала набагато більших втрат, і що близько 200 тис. солдатів з кожної сторони були вбиті або поранені.

Аналітики заявили виданню, що частина документів виглядає автентично і може надати РФ цінну інформацію про графіки доставки зброї і військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці.

Видання підкреслило, що документ з грифом "цілком таємно" містить інформацію про "стан конфлікту станом на 1 березня". В іншому документі, зазначає NYT, є інформація про українські військові підрозділи, техніку і розклад навчань на січень-квітень.

"Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, які зараз формуються, 9 з них, очевидно, тренуються і постачаються США та НАТО. З цих 9 бригад, згідно з документами, шість будуть готові до 31 березня, а решта - до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує 4-5 тис. солдатів", - уточнило видання. Крім того, у документах сказано, що загальна кількість техніки, яка необхідна для наступу, щоб озброїти 9 бригад, становить понад 250 танків і понад 350 механізованих транспортних засобів.

"Цей витік є першим проривом російської розвідки, який став надбанням громадськості з початку війни", - підсумувало видання.Контрнаступ ЗСУ

Деякий час в інформаційному просторі обговорюється тема контрнаступу. Проте в Міноборони звернулися з проханням не спекулювати на цій темі, коротко зазначивши, що триває підготовка. Декілька днів тому президент України Володимир Зеленський також говорив про контрнаступ і зауважив, що для нього поки що не вистачає озброєння.

А вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що тільки 3-5 осіб у всьому світі знають, де і коли почнеться всіма очікуваний український контрнаступ. За матеріалами УНІАН.