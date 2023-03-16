У США прокоментували рішення Зеленського залишитись у Бахмуті

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу пояснив, що мав на увазі під невеликою стратегічною цінністю Бахмута на Донеччині, який тривалий час намагаються захопити російські сили, й запевнив у підтримці України незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони міста.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Остін сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

Очільник Пентагону насамперед наголосив на доблесті та наполегливості українських солдатів, які "здійснили в Бахмуті дивовижні речі". "Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом семи місяців або близько того, і не дуже досягли успіху", – додав він.

"Що стосується значення Бахмута, я б вказав на той факт, що саме президент Зеленський вирішує, що є важливим і що потребує передислокації. Якщо він вирішить у певний момент часу передислокувати сили (з Бахмута), це, ймовірно, означатиме, що він робить це для збереження переваги", – прокоментував Остін.

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"Але незалежно від того, чи залишаються там (українські сили), чи ні, і як довго вони там залишаються – це рішення президента Зеленського і нічиє інше. І знову ж таки, наша мета – переконатися, що ми підтримуємо його, яким би не було рішення на полі бою", – підкреслив він.

Міністр оборони США додав, що нині союзники України працюють над військовою підтримкою, яка, він сподівається, надасть Україні "можливість змінити динаміку на полі бою".

Минулого тижня Остін заявив, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

За даними британської розвідки, російські сили, представлені найманцями приватної військової компанії "Вагнера", вже взяли під контроль більшість східної частини міста на Донеччині, й тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.