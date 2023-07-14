У Вільнюсі була "велика драма" через твіт Зеленського, Науседа побоювався погіршення рішень

У Вільнюсі 11 липня розігралася "велика драма" через твіт президента Володимира Зеленського з критикою на адресу союзників через їхню нерішучість у питанні запрошення України до НАТО. Про це в інтерв'ю LRT сказав президент Литви Ґітанас Науседа.

У перший день саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський написав у своєму акаунті в соцмережі, що "безпрецедентно і абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення. Журналіст запитав Науседу, чи справді після таких слів Зеленського у Вільнюсі звучали пропозиції взагалі прибрати з підсумкового комюніке абзац про Україну.

"Драма була дуже великою, і в якийсь момент у мене справді були підстави побоюватися, що текст раптом може сильно погіршитися, або що буде викреслено вкрай важливі для нас та України речі", - сказав литовський лідер.

Він сказав, що розуміє, чому Зеленський написав такий емоційний пост, і зазначив, що навряд чи хтось із союзників може співпереживати людині, яка очолює країну, що захищається від кривавого агресора.

Крім цього, за словами Науседи, пост Зеленського був "важелем торгу", тому що на той момент рішення ще не були ухвалені.

"Але тоді я просто чудово усвідомлював, що ми вже досягли максимуму, і будь-яка спроба піти далі згубить сам Вільнюський саміт. Я говорю це дуже відповідально. Це могло статися", - сказав Науседа.

Коментуючи реакцію країн-членів НАТО на твіт Зеленського, Науседа сказав: "Спільна думка була такою: ну, дивіться, ми стараємось з усіх сил, ми дійсно дуже стараємось, і ми дійсно не заслуговуємо на те, щоб нас називали абсурдними або щось у цьому роді".

Однак, за його словами, це була "швидкоплинна мить", і наступного дня всі дуже добре спілкувалися.

11 липня Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі та розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі. Politico пише, що більшість представників країн-членів НАТО були "дуже здивовані" словами українського лідера.

За даними Bloombrg, увечері першого дня саміту партнери сказали Зеленському, що "треба охолонути".

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ