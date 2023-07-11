У Вільнюсі Київ отримає потужний пакет підтримки-Блінкен

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Київ отримає потужний пакет підтримки, Альянс визнає значний прогрес України, акцентувавши водночас увагу на тому, що потрібно зробити на шляху до членства.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен під час прямого включення на телеканалі ABC News.

"Я думаю, ви побачите кілька речей за підсумками саміту. По-перше, дуже потужний пакет підтримки - як політичної, так і практичної - для України", - сказав держсекретар США.

По-друге, за його словами, у контексті перспектив членства України "саміт візьме до уваги прогрес, якого досягла Україна, і він є значним". Але водночас, зазначив Блінкен, увага буде акцентована на тому, що ще належить зробити Україні, а саме в реформуванні військової сфери, у проведенні реформ для зміцнення демократії.

"Отже, все це буде за результатами саміту. Але ми маємо об'єднаний Альянс, який у дуже практичний спосіб продемонструє свою незмінну підтримку України, в тому числі шлях до членства", - зауважив держсекретар США.