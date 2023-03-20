Угорщина не братиме участь у спільних постачаннях боєприпасів Україні - Сійярто

Угорщина не буде постачати боєприпаси Україні, але й не заважатиме іншим це робити.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Брюсселі, де відбулась зустріч голів МЗС і Міноборони, передає Укрінформ з посиланням на The Budapest Times.

За словами Сійярто, його країна "конструктивно утрималась" при обговоренні питання.

"Угорщина не постачає зброю, ... ми хочемо миру. Ми не постачаємо боєприпаси Україні, але ми також не заважаємо іншим робити що вони хочуть", - заявив дипломат.

Він закинув іншим те, що вони заохочують війни та чинять дедалі більший тиск на "миролюбні країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у спільному замовленні боєприпасів у європейської оборонної промисловості під егідою Європейського оборонного агентства братимуть участь 17 країн ЄС та Норвегія, невдовзі ця кількість зросте до 20 і навіть більше, а сам проєкт розпочнуть реалізовувати до кінця травня.