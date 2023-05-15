Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро з фонду, що фінансує зброю для України - ЗМІ

Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні.

Агенція ANSA пише, що транш у розмірі 500 мільйонів євро мали виділити наступного понеділка, 22 травня. Однак Будапешт заблокував рішення, нібито зажадавши "гарантій", що Європейський фонд миру не буде використовуватись у майбутньому виключно для допомоги Україні.

Європейський фонд миру - це позабюджетний інструмент загальним обсягом у майже вісім мільярдів євро.

Завдяки цьому фонду Євросоюз підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у РФ та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За матеріалами Прямий канал.