Уряд Британіъ безкоштовно надасть біженцям з України 3000 квитків на Євробачення-2023

ряд Великої Британії безкоштовно розподілить серед українських біженців, які тимчасово проживають в Об'єднаному Королівстві, близько 3000 квитків на Євробачення.

Про це повідомляє Міністерство культури Британії, передає Укрінформ.

"Уряд погодився надати близько 3000 квитків українцям, які були змушені залишити свої домівки та проживають в Об'єднаному Королівстві. Вони зможуть відвідати один з концертів та допомогти відзначити перемогу гурту Kalush Orchestra на минулорічному пісенному конкурсі "Євробачення"", - заявили у відомстві.

Зазначається також, що уряд виділяє 10 млн фунтів на проведення заходу.

Як повідомлялося, перемогу торік на Євробаченні здобула Україна, однак з огляду на повномасштабне російське вторгнення прийматиме пісенний конкурс від її імені Велика Британія, яка посіла друге місце.