Уряд Японії готовий надати Україні додаткову фінансову підтримку, а також посилити санкційний тиск на Росію.

Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр фінансів країни Масато Канда під час візиту в Київ та зустріччю зі своїм канадським колегою Сергієм Марченком.

"Відповідно до спільної заяви, Японія працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб забезпечити економічну допомогу, якої потребує Україна, запровадити санкції та інші економічні заходи проти Росії, а також залучити треті країни для запобігання обходу зобов'язань", - пише видання.

Японський Міністр зауважив, що ведення всебічного діалогу на місцях під час війни переконливо продемонструє непохитну підтримку України з боку Японії.

Говорячи про можливість покращити бізнес-середовище в Україні та підтримати відновлення та реконструкцію з боку як державного, так і приватного секторів, Масато Канда додав: "Я ще раз представив Японо-українську конференцію зі сприяння економічному відновленню, яка відбудеться в Токіо з кінця цього року по початок наступного року".

Міністр фінансів Японії також заявив, що готовий надати додаткову підтримку проєктам Світового банку щодо будівництва пошкодженого війною житла.