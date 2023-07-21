Усьо Гіркін! РосЗМІ повідомили про затримання терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна)

21 липня слідчій комітет у росії затримали війського злочинця та псевдоактивіста ігоря гіркіна-стрєлкова. Його підозрюють в екстремізмі.

Про це пишуть росзмі.

За їх даними, близько 12.30 за Київським часом, за гіркіними приїхали представники слідчого комітету. Незабаром вони вивели його під руки і відвезли у невідомому напрямку.

Ігорю гіркіну висунуто звинувачення за статтею 282 КК рф (екстремізм). Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Про місцезнаходження гіркіна невідомо. Заяву на нього написав колишній член ПВК "вагнер".Чим відомий Ігор Гіркін в Україні

Гіркін приймав активну участь в війні росії проти України з 2014 року. Після початку російської інтервенції до Криму гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення незаконного референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином бойові дії на Донбасі. Став першим "міністром оборони" маріонеткової днр до серпня 2014 року, головнокомандувачем "Армії Новоросії". У серпні 2014 року, одночасно із початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад у росію.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування та умисні вбивства.

17 листопада 2022 року визнаний винним у збитті Боїнга MH-17 Гаазьким трибуналом разом з Сергійом Дубінським та Леонідом Харченком, заочно присуджено довічне ув'язнення.