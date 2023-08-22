В Афінах лідери11 країн підписали декларацію на підтримку України

Лідери 11 балканських та східноєвропейських країн підписали спільну декларацію на підтримку територіальної цілісності України на саміті в Афінах, Греція у понеділок.

Таким чином, підписавши документ у присутності президента України Володимира Зеленського, держави висловили свою "непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів" перед обличчям російської агресії.

Країнами-підписантами документа стали лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Румунії, Косова, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії, а також Греції, яка приймала захід.

Президенти Європейської Ради та Європейської Комісії Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн також були присутні на саміті.

Лідери також висловили свою "підтримку і вдячність за серйозні зусилля президента України Володимира Зеленського у встановленні принципів миру відповідно до Статуту ООН".

У декларації наголошується, що вторгнення Росії є поворотним моментом для Європи та створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього у межах ЄС.

- Це критичний час для безпеки, миру та стабільності нашого Європейського континенту. Закони та принципи, які так довго сприяли стабільному й передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стаємо свідками прояву згубних наслідків ревізіонізму, - йдеться у документі.

Підписанти декларації також дійшли згоди щодо того, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, наголосивши, що всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності. За матеріалами ICTV Факти

- Ескалація агресивної війни проти України виявила нагальну потребу в сильному, стійкому та всеосяжному ЄС як наріжному камені миру та процвітання наших народів у ці складні часи, - йдеться у декларації.

У документі також наголошується, що Західні Балкани, Україна та Молдова, географічно прилеглі до держав ЄС, мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, визначене спільними можливостями та викликами.

Учасники саміту заявили, що задля миру, безпеки та стабільності у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї.

Джерело: Офіс президента