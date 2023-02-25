В Ірані розробили крилату ракету великої дальності. Вона нібито здатна вражати цілі на відстані до 1 650 км
Командувач іранських Повітряно-космічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" Амір Алі Гаджізаде заявив про створення крилатої ракети великої дальності.
Вона нібито здатна вражати цілі на відстані до 1 650 км, передає Reuters.
Ракету назвали Paveh. Гаджізаде сказав, що вона значно посилить арсенал Ірану.
"Ми прагнемо вбити Трампа і Помпео", - заявив Гаджізаде. Пояснив це помстою за вбивство генерала Касема Сулеймані.
При цьому офіційний Тегеран заявляє, що його ракетна програма є виключно оборонною.
Іранський персонал безпосередньо допомагає Росії атакувати об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.
Співробітники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), ймовірно, виступають як оператори та інструктори для російських загарбників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).