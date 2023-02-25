В Ірані розробили крилату ракету великої дальності. Вона нібито здатна вражати цілі на відстані до 1 650 км

Командувач іранських Повітряно-космічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" Амір Алі Гаджізаде заявив про створення крилатої ракети великої дальності.

Вона нібито здатна вражати цілі на відстані до 1 650 км, передає Reuters.

Ракету назвали Paveh. Гаджізаде сказав, що вона значно посилить арсенал Ірану.

"Ми прагнемо вбити Трампа і Помпео", - заявив Гаджізаде. Пояснив це помстою за вбивство генерала Касема Сулеймані.

При цьому офіційний Тегеран заявляє, що його ракетна програма є виключно оборонною.

Іранський персонал безпосередньо допомагає Росії атакувати об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

Співробітники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), ймовірно, виступають як оператори та інструктори для російських загарбників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).