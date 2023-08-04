В Криму пролунали вибухи, у Феодосії було особливо гучно

У Новоросійську (Краснодарський край, РФ) та тимчасово окупованому Криму рано-вранці в п'ятницю, 4 серпня, пролунали вибухи та звуки стрілянини, попередньо через атаку невідомих морських дронів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на телеграм-канали.

Повідомлення, що у тимчасово окупованій Феодосії неспокійно, почали надходити після 3:30. Очевидці повідомляють про численні вибухи. Також пишуть про роботу російського ППО та звуки дронів.

У коментарі пропагандистському виданню "РИА-Новости" так званий радник голови Криму Крючков повідомив про роботу ППО.

Тим часом у Новоросійську (Краснодарський край, РФ) звуки вибухів пролунали близько п'ятої ранку зі сторони Чорного моря, після чого була стрілянина, чули кілька черг.

За даними російських пабліків, вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по водному безпілотнику.

За словами місцевих жителів, дрон спалахнув, після чого стався сильний вибух.

Місцева влада інцидент поки не коментує.