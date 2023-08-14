В Румунії біля курорту вибухнула морська міна, яка вдарилася об пірс

Поблизу курортного селища Костінешті у Румунії вранці 14 серпня у морі пролунав вибух. Про це повідомляє Digi24 з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що морська міна вибухнула після того, як вдарилася об пірс. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.

Крім того, у морі може плавати ще одна міна.

Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну.

Нагадаємо, на Одещині здетонувала ворожа морська міна. Внаслідок інциденту було пошкоджено кілька прибережних споруд.