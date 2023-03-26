В Угорщині натякнули про підтримку повернення Україні окупованих Росією територій

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто натякнув, що Угорщина підтримає повернення Україні окупованих Росією територій.

Як передає "Хвиля", про це він повідомив в інтерв'ю Associated Press.

За словами Сійярто, заклики його країни до миру в Україні не означають згоди з тим, що Росія збереже окуповану територію. При цьому він заявив, що припинення вогню має відбутися негайно.

Крім того, глава МЗС Угорщини підкреслив, що сісти за стіл переговорів - не означає прийняти становище, яке зараз склалося.

"Коли припиняється війна і розпочинаються мирні переговори, зовсім необов'язково, щоб кордони були там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Зараз має настати припинення вогню", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, раніше Сійярто заявив про те, що країна відмовилася взяти участь у спільному проекті країн-членів Євросоюзу із закупівлі боєприпасів для України на суму €2 млрд.