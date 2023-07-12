Велика Британія анонсувала пакет допомоги Україні

Велика Британія анонсувала новий пакет допомоги для України, який міститиме додаткові боєприпаси для Challenger 2 та понад 70 бойових та логістичних машин, зокрема бойові гусеничні машини розвідки.

Про це інформує CNN із посиланням на британській уряд.

Окрім того, Велика Британія також забезпечить фінансування реабілітаційного центру для українських військових, які отримали поранення в бою.

50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів США) спрямовані на підтримку ремонту обладнання та нового військового реабілітаційного центру, повідомляє видання.

У Лондоні також зазначили, що партнери з G7, як очікується, погодять у середу міжнародні рамки для довгострокових заходів безпеки України, що "визначать, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, аби покласти край війні, стримувати й реагувати на будь-які майбутні напади".

"Це перший випадок, коли стільки країн домовилися про всеосяжну довгострокову угоду про безпеку такого роду з іншою країною", - йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Після спільної декларації, яку буде оголошено сьогодні, 12 липня, партнери G7 "нададуть більше озброєння, збільшать і прискорять обмін розвідданими, посилять захист від кібер- та гібридних загроз, розширять навчальні програми та тренування військових, а також розвиватимуть промислову базу України", - ідеться в заяві.

Як відомо, Велика Британія є серед тих членів НАТО, які підтримали прискорений вступ України до Альянсу.

При цьому в британському уряді не схвалили використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну, хоча й наголосили на повній підтримці у боротьбі з російською агресією. Прем'єр-міністр Ріші Сунак нагадав, що свого часу Британія була однією зі 123 країн, які підписали конвенцію щодо заборони їх використання.

За матеріалами Прямий канал