Візит Блінкена в Китай перенесли за кілька годин до вильоту через кулю-шпигунку

Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав попередньо плановану на ці вихідні дипломатичну поїздку до Китаю, де на порядку денному, серед іншого, мала бути війна Росії проти України.

Причиною перенесення візиту стала повітряна куля над територією штату Монтана, яка, як підозрюють в Пентагоні, надіслана з Китаю з метою збору інформації.

Як повідомляв "Голос Америки", Пентагон має "високу впевненість", що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об'єктами для збору інформації. Зокрема, над штатом Монтана, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

Як повідомило видання The Hill, про раптове рішення перенести візит Блінкена повідомив журналіст агенції Associated Press Метью Лі. За його словами, рішення ухвалили попри те, що Китай заявив, що повітряна куля - це супутник для дослідження погоди, який злетів з курсу.

Скасувати сьогоднішній виліт вирішили за кілька годин до того, як Блінкен мав вирушити з Вашингтона до Пекіна. Як пише The Hill, це може стати новим ударом для і без того напружених американо-китайських відносин.

Журналіст Associated Press з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США, також розповів, що США підготували винищувачі, включно з F- 22, щоб збити повітряну кулю, якщо буде наказано. Але Пентагон зрештою не ухвалив такого рішення, зазначивши, що навіть якщо повітряна куля перебувала над малонаселеною територією штату Монтана, її розмір "створив би достатньо велике поле сміття, яке могло б поставити під загрозу людей".

"Китай, який гнівно засуджує спроби США та інших стежити за районами, які він вважає своєю територією, і одного разу збив американський літак- розвідник, загалом стримано відреагував на заяву Пентагону", - інформує The Hill.

Міністерство закордонних справ Китаю ввечері в п'ятницю заявило, що повітряна куля - це цивільний дирижабль, який використовувався в основному для метеорологічних досліджень. Міністерство заявило, що дирижабль має обмежені можливості "самокерування" та ненавмисно "далеко відхилився від запланованого курсу" через вітер.

Окрім війни Росії проти України, високопосадовці Китаю та США під час візиту держсекретаря Блінкена планували говорити про те, як знайти спільну мову на тлі розбіжностей щодо Тайваню, про права людини, претензії Китаю в Південнокитайському морі, виклики з Північної Кореї, а також про торговельну політику та зміни клімату.

За матеріалами Голос Америки (українською )