WizzAir зупиняє усі рейси з аеропорту Кишинева

Угорський лоукостер WizzAir оголосив, що з 14 березня призупинить рейси з та до Кишинева, столиці Молдови.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив румунський ресурс Hotnews, посилаючись на пресреліз компанії, що є у розпорядженні редакції.

"Wizz Air пильно стежив за безпековою ситуацією у Молдові та постійно підтримував зв’язок із місцевими та міжнародними органами влади й агентствами, аби гарантувати найвищий рівень безпеки. Безпека пасажирів та екіпажів залишається для нас найпершим пріоритетом, і з огляду на останні тенденції у Молдові та високі, хоч і не нагальні, безпекові ризики у повітряному просторі країни, Wizz Air ухвалив складне, але відповідальне рішення призупинити усі рейси до Кишинева з 14 березня", - цитують заяву компанії.

Обрана дата може бути пов’язана з тим, що у разі скасування рейсів менш ніж за 2 тижні пасажири мали би право на додаткову компенсацію, а не лише повернення грошей за квиток.

При цьому WizzAir продовжать літати у румунські Ясси, збільшивши кількість рейсів з цього міста. Клієнтам, які мають квитки з або до Кишинева на дати з 14 березня, обіцяють можливість повернути кошти або обміняти квиток.

Молдовське Newsmaker зазначає, що цю інформацію підтвердили їм в Органі цивільної авіації, пообіцявши згодом надати роз’яснення.

Зазначимо, Кишинів з початку повномасштабної війни став одним з основних авіаційних "хабів" для українців. За період масованих ракетних атак РФ проти української енергетичної інфраструктури через повітряний простір Молдови неодноразово пролітали російські ракети, також уламки ракет падали на прикордонній території, але це не спонукало авіакомпанії зупинити польоти до Кишинева.

Нагадаємо, на початку лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію Кишиневу.

Збройний переворот у Молдові малореальний, доки Україна має успіхи у війни з РФ - молдовський депутат

За кілька днів президентка Молдови Мая Санду фактично підтвердила це на спеціальному брифінгу, повідомивши, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові. Згодом до Молдови не пустили сербських вболівальників, а потім - чорногорських боксерів, 27 лютого повідомили про видворення двох ймовірних диверсантів.

Водночас у Молдові набули чинності зміни до законодавства, що запроваджують відповідальність за сепаратизм і створюють передумови для притягнення до відповідальності лідерів невизнаного Придністров’я. Тирасполь назвав це "актом агресії".

Одночасно у Росії почали заявляти, нібито Україна готує провокації проти Придністров’я, та що вважатиме таку атаку нападом на РФ і готова захищати своїх "миротворців".