Японія виділить $30 мільйонів на нелетальне озброєння для України

Японія виділить 30 млн доларів на постачання Україні нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО і 470 млн доларів як грантову допомогу для енергетичного сектору й інших галузей.

Про це заявив Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Японія вирішила виділити 470 млн доларів у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для енергетичного сектору й інших галузей, а також 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО", - сказав глава японського уряду.

Він зауважив, що Японія також надає широкий спектр іншої допомоги для України у таких сферах, як розмінування, телерадіомовлення, освіта, зміцнення державного управління й захист культурної спадщини, використовуючи свій унікальний досвід.

"Ми продовжимо підтримувати Україну так, як може лише Японія", - заявив Кісіда.

Прем'єр-міністр Японії у вівторок перебуває з візитом в Україні.