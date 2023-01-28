З-поміж жертв унаслідок атаки біля синагоги у Єрусалимі ввечері 27 січня є громадянка України

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі, передає "ДС".

"Посольство ... глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України", - йдеться у повідомленні.

Представники посольства висловили співчуття родинам загиблих: "Молимося за повне одужання поранених".

Президент Володимир Зеленський також висловив співчуття постраждалим у Єрусалимі.

"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв - українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", - пише Зеленський.

Поділяємо біль народу через теракти в Єрусалимі. Серед жертв - українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в , ні в .- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Нагадаємо, увечері 27 січня озброєний чоловік відкрив вогонь та вбив щонайменше сімох людей біля синагоги в Єрусалимі. Ще троє людей постраждали. Стрілець спробував втекти з місця події, однак під час затримання поліцією був убитий.

За даними The Jerusalem Post, у нападника, якого ідентифікували як 21- річного Алкама Хайрі, не знайшли зв'язків з терористами до нападу. Однак представник ХАМАСу Хазем Касем заявив, що "ця операція є відповіддю на злочин, скоєний окупантами в Джаніні". "Ісламський джихад" також схвально відгукнувся на напад, не взявши на себе відповідальності.