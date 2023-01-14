За спостереженнями ГУР, росія проводить підготовку до довготривалої війни

Зокрема, проведені Путіним заходи реорганізації російської економіки та військово-промислового комплексу вказують на підготовку переведення країни на воєнний стан, вважає українська розвідка.

Такі заходи спрямовані на посилення потенціалу російських збройних сил та створення умов для проведення операцій, запланованих на самому початку війни, але невдало реалізованих військами окупантів.

В ГУР зазначають, що намагання Росії залучити всі військові ресурси на продовження війни проти України, а також нещодавнє призначення начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасімова новим командувачем російських військ вказують на підготовку Москви до продовження широкомасштабної довготривалої війни.