Завдання НАТО - забезпечити, щоб Україна перемогла - Столтенберг

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі (Литва) країни-члени блоку домовляться збільшити витрати на оборону. Про це 15 травня заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час включення на Копенгагенському саміті демократії.

Його виступ опублікував Sky News.

Він зазначив, що мета - витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону - це "те, чого мають досягнути якнайшвидше, негайно, не чекаючи занадто довго".

Він підтвердив, що двері НАТО залишаються відчиненими і заявив, що під час вільнюського саміту країни узгодять багаторічну програму для України "щоб допомогти Україні відійти від радянських стандартів, доктрин, обладнання та стати повністю сумісними з НАТО".

На думку Столтенберга, це наблизить вступ України в НАТО.

"Щодо членства, я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом Альянсу... Усі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях", - сказав він.

Генсек Альянсу також заявив, що завдання НАТО зараз - підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Найневідкладніше завдання НАТО - забезпечити перемогу України у війні з Росією... Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна, але ми знаємо, що коли вона закінчиться, дуже важливо, щоб ми змогли запобігти повторенню історії", - сказав Столтенберг. За матеріалами Гордон.