ЗМІ: російські військові збили кілька своїх військових літаків на початку війни, що демотивувало інших пілотів

На початку вторгнення в Україну російські військові збили кілька власних військових літаків. В результаті цього "братовбивства" в Росії почали зникати досвідчені пілоти, охочі літати, без яких Кремль не зміг би досягти тотальної повітряної переваги над українським небом, пише британська Financial Times.

"Було багато братовбивств", - сказав британській газеті колишній високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності, додавши, що "можливо, це не були двозначні цифри, але це було більше, ніж один або два вбивства".

"Цілком можливо, що у них не було пілотів з бойовим досвідом, які були б готові пролетіти над Україною і ризикнути своєю шиєю в цій божевільній обстановці", - оцінив він.

"FT" зазначає, що на полі бою українські військові також були свідками того, як росіяни збивали їхні власні гелікоптери і літаки. Заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький підтвердив, що київські спецслужби перехоплювали російські повідомлення, в яких йшлося про такі інциденти. "Це мало місце. І з артилерійських установок, і з танків, і ми це навіть зафіксували з перехоплених розмов", - сказав він.

Видання нагадує, що в липні російські ЗМІ повідомили, що московські військово-повітряні сили знищили в небі ціль і перетворили її на "палаючу кулю". Як пізніше з'ясувалося, це був російський бомбардувальник Су-34М.

За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, Москві з самого початку не вистачало досвідчених пілотів, і її військово- повітряні сили розпочали вторгнення, маючи "менш як 100 повністю підготовлених і чинних пілотів".

За даними аналітичного центру, Росія почала залучати до бойових дій пілотів- інструкторів, тим самим обмежуючи свої можливості навчати когось іншого., повідомляє PAP.