Зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна закінчилася: ключові заяви лідерів за підсумками

Після неформальної зустрічі, що пройшла 20 березня, лідер КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели офіційні переговори в Москві. Після зустрічі лідери виступили зі зверненнями, про підсумки переговорів також повідомили китайські державні ЗМІ.

На зустрічах лідери називали один одного "дорогий друже". Також обидва схарактеризувати переговори як успішні.

За підсумками вони підписали два спільних документи (про плани економічного співробітництва та поглиблення партнерства) і публічно розкрили деякі плани щодо подальшої співпраці. Також вони розповіли про підсумки обговорення кривавої війни проти України, яку веде Росія.

Війна в Україні - ключові заяви Сі й Путіна

Під час візиту Сі до Москви ще вчора, як повідомляла китайська сторона, "відбувся поглиблений обмін думками з українського питання". Після сьогоднішньої зустрічі Путін заявив, що вважає можливим "китайський мирний план", запропонований Пекіном минулого місяця, "взяти за основу мирного врегулювання на Україні, коли Захід і Київ будуть до цього готові".

"Ми віримо в багато пунктів мирного плану, висунутого Китаєм", - сказав президент РФ.

За словами Путіна, в питаннях про подолання низки міжнародних проблем "позиції Росії й Китаю збігаються і дуже близькі".

"Китай і Росія виступають проти того, щоб будь-які держави обмежували інтереси інших країн заради військової, політичної або економічної вигоди", - заявив лідер країни-агресора.

Китайське державне ЗМІ також пише, що на зустрічі обидва лідери заявили, що необхідно запобігати спробам "підлити масла у вогонь" і "конфронтації між блоками".

Економічне співробітництво і партнерство - пропозиції Путіна і Цзіньпіна

Путін і Сі підписали декларацію про ключові аспекти співпраці до 2030 року. Після зустрічі вони публічно підсумували останніх 10 років співпраці та розповіли про подальші плани.

Зокрема, Цзіньпін заявив, що за останні 10 років у нього склалися тісні відносини з Путіним, а протягом минулого року співпраця між Китаєм і Росією "досягла великих результатів". Зокрема, як зазначив Сі, торгівля між двома країнами зараз на 116% більше, ніж 10 років тому.

"Ми погодилися, що відносини між нашими двома країнами виходять далеко за рамки нас самих. Вони мають вирішальне значення для світового порядку і майбутнього і долі всього людства. ... З минулого року китайсько-російське всеосяжне практичне співробітництво досягло великих результатів. Воно продовжує показувати, що ця співпраця має міцну основу, є дуже взаємодоповнює і є дуже міцною", - заявив Сі.

Лідери також заявили, що Китай і Росія повинні зміцнювати та розширювати торговельно-економічне співробітництво. Путін сказав, що РФ має можливості для істотного нарощування експорту в КНР м'яса і зерна. Крім того, Путін запросив китайські компанії замінити західні, які залишили його країну через розпочату нею загарбницьку війну. За його словами, Москва готова підтримати китайський бізнес.

Також російський президент виступив за розширення використання російськими компаніями юанів - у розрахунках з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Як відомо, після початку повномасштабної війни російські компанії активно переходили на розрахунки у китайській валюті (замість долара та євро).

Путін, окрім того, заявив, що РФ готова нарощувати безперебійні нафтові постачання Китаю;

Сі також висловився про співпрацю раніше сьогодні на зустрічі з російським прем'єром Михайлом Мішустіним. Він зробив акцент на тому, що країни повинні "спільно захищати енергетичну безпеку" і "розширювати двосторонній торговий обмін".

Реакція України та партнерів на візит Цзіньпіна до Москви

Минулого тижня Гаазький суд видав ордер на арешт Путіна - через депортацію дітей з України до Росії. Сі став першим лідером, який зустрівся з Путіним після цього.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у зв'язку з цим звинуватив Китай в тому, що він намагається забезпечити "дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні.Зокрема, він жорстко відреагував на те, що при цьому з боку Пекіна не було жодних заяв із засудженням злочину росіян.

Напередодні зустрічі українська сторона заявляла, що очікує, що Сі використає свій вплив на Путіна, щоб змусити його припинити війну. Вплинути на Москву Цзіньпіна закликала і Великобританія.

Вранці 21 березня в ефірі телемарафону радник глави ОПУ Михайло Подоляк прогнозував, що Сі і Путін підпишуть низку двосторонніх договорів про співпрацю. Він також зазначав, що "після цього буде очевидно, чи готовий Цзіньпін дійсно активно модерувати тему війни й миру й Україні чи це тільки елементи тиску Китаю, які були зроблені напередодні візиту до Москви". За матеріалами УНІАН.