Зустріч у Джидді: Саудівська Аравія вважає, що все вийшло і треба продовжувати

Саудівська Аравія вважає, що переговори в Джідді дозволили "виробити спільну позицію, яка визначить шлях до миру". Про це повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія на правах сторони, яка приймала переговори щодо "формули миру", випустила власну підсумкову заяву, в якій вказала, що переговори дозволили "виробити спільну позицію, яка визначить шлях до миру".

У заяві йдеться про те, що учасники зустрічі домовилися продовжувати консультації.

У Джидді представники 40 країн (РФ на зустріч запрошено не було) обговорювали принципи припинення війни Росії проти України. Зустріч проходила на рівні радників із національної безпеки. Зокрема, делегацію США очолював радник із національної безпеки Джейк Салліван, а делегацію Німеччини - Єнс Плетнер, радник із зовнішньої політики канцлера Шольца.

Хоча спільного комюніке за підсумками зустрічі підписувати не передбачалося, європейські учасники сьогодні повідомили Spiegel, що згода щодо центральних пунктів мирного рішення, зокрема, про вимогу відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, була досягнута, при цьому Китай "активно" брав участь і висловлював "позитивні погляди" на продовження зустрічей такого роду.

Раніше сьогодні співрозмовник в Офісі президента, знайомий із перебігом переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і при цьому більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.

Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше - до кінця року - провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ