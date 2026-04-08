"Це справді шокує": Туск про "злив" інформації щодо ЄС через посольство Угорщини у Росії

Інформація у ЗМІ про передачу Будапештом Москві вразливої інформації ЄС через посольство Угорщини "справді шокує".

Про це Туск написав у соцмережі X, передає Укрінформ.

"Міністр Віктора Орбана запропонував Сергію Лаврову надсилати йому документи ЄС через угорське посольство в Москві. Це справді шокує",- написав Туск.

Як відомо, видання VSquare повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто запропонував Лаврову пересилати йому через посольство Угорщини у Москві документи, зокрема що стосуються деталей переговорів щодо вступу України і Молдови до ЄС.

Як передавав Укрінформ, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав останні заяви і дії президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "планом мрії Путіна".