Гегсет знову пропустить "Рамштайн": Пентагон на засіданні представить Елбрідж Колбі

Очільник Пентагону Піт Гегсет знову пропустить засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться цього тижня, повідомляє Politico.

"Натомість керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі візьме участь у віртуальній зустрічі, так само як і під час останньої зустрічі в лютому", -повідомили джерела видання на засадах анонімності.

Протягом останнього року Гегсет відвідував ці зустрічі лише епізодично - це свідчить про те, що адміністрація Трампа має інші пріоритети і все більше розраховує на те, що Європа візьме на себе тягар постачання зброї до Києва.

У середу в режимі онлайн відбудеться зустріч понад 50 міністрів оборони країн, які висловили готовність підтримати Україну. Засідання очолять міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Повідомляється, що командувач силами НАТО, американський генерал Алексус Гринкевич, не зможе взяти участь у зустрічі. Натомість до неї приєднаються його заступник, головний маршал ВПС Великої Британії сер Джонні Стрінгер, та німецький генерал-майор Ульф Гаусслер, заступник командувача місії НАТО з надання допомоги та підготовки в галузі безпеки для України.

Адміністрація Трампа як публічно, так і в приватних бесідах заявляла союзникам, що зосереджує свою увагу на питаннях внутрішньої безпеки та Західній півкулі, і очікує, що Європа сама забезпечить свою оборону.

Також Трамп після приходу до влади призупинив надання нової військової допомоги Києву, але продовжив поставки зброї та обладнання, про які було домовлено раніше і які були надані за адміністрації Байдена. При цьому США продовжували ділитися з Україною оперативною інформацією з поля бою, а також було запроваджено нову програму, що дозволяє європейським союзникам закуповувати зброю американського виробництва для постачання до Києва.

Перелік пріоритетних потреб України (PURL) став головним питанням на засіданнях Контактної групи з питань України, і на його основі вже укладено контракти на постачання обладнання на мільярди доларів. Однак представники адміністрації Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї з США до України може бути призупинено в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.

Однак американський чиновник та європейський дипломат, обізнані з ініціативою PURL, заявили, що поставки тривають без змін. За матеріалами Інтерфакс-Україна.