Головний кандидат на посаду прем'єра Британії склав присягу депутата парламенту

Енді Бернем, якого називають головним кандидатом на посаду наступного прем'єр-міністра Великої Британії, офіційно склав присягу як член парламенту у Палати громад. Політик представлятиме округ Мейкерфілд, де він здобув перемогу на довиборах минулого тижня. Повернення Бернема до стін вестмінстерського парламенту колеги з Лейбористської партії зустріли гучними оваціями.

Окрім Бернема, присягу на вірність Короні склали ще двоє новообраних депутатів - Дуглас Лумсден від Консервативної партії та Лара Берд від Шотландської національної партії (SNP).

Подія відбулася у надзвичайно напружений для британської політики день, оскільки чинний очільник уряду Кір Стармер офіційно оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра та лідера лейбористів через внутрішньопартійну кризу.

WATCH: Andy Burnham is sworn in as the Labour MP for Makerfield pic.twitter.com/AJJN2UME8N

- Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

У своїй промові Стармер зазначив, що офіційний прийом заявок на участь у виборах нового лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня і завершиться 16 липня. Політичні аналітики зауважують, що навколо фігури Бернема спостерігається консолідація більшості представників партії. Якщо до середини липня ніхто з однопартійців не висуне альтернативну кандидатуру проти нього, Енді Бернем автоматично очолить уряд Великої Британії вже за кілька днів після завершення реєстрації.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Як повідомляється, Кір Стармер оголосив про відставку 22 червня. Рішення відбулося на тлі політичної кризи у Великій Британії, яка загострилася після місцевих виборів, де Лейбористська партія втратила значну кількість представництв і контроль над парламентом Уельсу.

Після виборів частина депутатів та членів уряду публічно вимагали відставки Стармера, що посилило внутрішньополітичну напругу в країні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поінформував співробітників своєї канцелярії про остаточне рішення піти у відставку.

У Лейбористській партії Великої Британії посилювалися розмови про можливу зміну керівництва та потенційну відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Головним претендентом на його місце називають мера Великого Манчестера Енді Бернема.

Очільниця МЗС Британії закликала Стармера піти у відставку. За матеріалами UA NEWS