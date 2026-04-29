Європарламент 30 квітня голосуватиме за резолюцію про трибунал для Путіна

У четвер, 30 квітня, Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі планує затвердити резолюцію, яка, зокрема, закличе якнайшвидше ввести в дію Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент готує резолюцію, у якій закличе якнайшвидше довести до кінця створення Спецтрибуналу для Путіна.

Голосування за резолюцію відбудеться у четвер, 30 квітня з 13 до 14 години за київським часом.

У проєкті резолюції "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні", текст якої є в розпорядженні "Європейської правди", наголошується, що "Європарламент підтримує підписання ЄС Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України з метою набуття ЄС повноправного членства в його керівному комітеті".

Також Європарламент хоче закликати всі держави-члени ЄС приєднатися до цієї угоди.

Окрім цього, євродепутати планують привітати зобов’язання Нідерландів прийняти початкову фазу Спеціального трибуналу та закличуть активізувати зусилля для завершення пропозиції щодо розміщення другої фази.

"Європарламент закликає ЄС та його держави-члени продовжувати підтримувати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та ввести його в дію якнайшвидше", – йдеться в проєкті резолюції.

Також парламент закличе Єврокомісію "забезпечити постійне фінансування Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України після грудня 2026 року та гарантувати, що зібрані докази повністю можуть бути передані майбутньому Спеціальному трибуналу".

"Європарламент наголошує, що відповідальність має поширюватися на всіх, хто має можливість контролювати або керувати злочином агресії, включаючи найвище політичне та військове керівництво… Відповідальність також повинна охоплювати суддів Конституційного Суду РФ та членів Державної думи, чиї рішення санкціонували анексію українських територій", – йдеться в документі.

Як повідомляла "Європейська правда", в Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Нещодавно про наміри долучитися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ оголосили Греція та Чехія, загалом збільшуючи кількість підписантів до 33.