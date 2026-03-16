Іспанія відмовилась від участі у військовій місії в Ормузькій протоці

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна не братиме участі у жодній військовій місії в Ормузькій протоці, оскільки вважає американо-ізраїльську війну проти Ірану незаконною.

Про це вона заявила у понеділок, 16 березня, цитує Reuters "Європейська правда".

Роблес відхилила вимогу президента США Дональда Трампа про військову підтримку для убезпечення водного шляху, а також його погрози щодо "дуже поганого майбутнього" для союзників по НАТО, які цього не зроблять.

"Іспанія ніколи не погодиться на будь-які тимчасові заходи, оскільки метою має бути припинення війни, і це має статися зараз", – заявила Роблес.

А міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, своєю чергою, заявив, що ситуація в протоці викликає серйозну стурбованість у європейців, але позиція Європейського Союзу має полягати в тому, що війна має закінчитися незалежно від економічних міркувань.

"Ми не повинні робити нічого, що могло б ще більше посилити напругу або призвести до подальшої ескалації ситуації", – наголосив він.

Президент Франції Емманюель Макрон 9 березня заявив, що Франція може взяти участь у міжнародній "захисній" місії з супроводу торгових суден в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.