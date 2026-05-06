Китай відреагував на ініціативу України щодо припинення вогню з РФ

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на припинення бойових дій та створення умов для "політичного врегулювання конфлікту" між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу.

"У питанні української кризи (так у Китаї офіційно називають війну РФ проти України - ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - сказав Лінь Цзянь.

Так китайський дипломат відповів на прохання прокоментувати нову пропозицію України про припинення вогню з 6 травня.

"Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - додав речник.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, минулого тижня міністерство оборони Росії заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною 8-9 травня на честь "дня перемоги".

При цьому РФ пригрозила, що якщо святкування зірвуть атаками, по центру української столиці "буде завдано масованого ракетного удару".

У відповідь на таку ініціативу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з Росією із 00:00 6 травня.

Однак вночі та зранку 6 травня росіяни атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші". Також не припинялися бойові дії на фронті.

Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню. Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки.