Латвія передасть Україні генератори на суму EUR1,2 мільйона

Уряд Латвії ухвалив рішення про передачу України електрогенераторів на суму 1,2 мільйона євро.

Про це міністр закордонних справ Латвії Байба Браже написала у соцмережі X, передає Укрінформ.

"Уряд Латвії схвалив постачання в Україну електрогенераторів загальною вартістю 1,2 мільйона євро. Вони будуть передані Чернігівській області для забезпечення стійкості та постачання електроенергії цивільним установам, пошкодженим унаслідок російських ударів", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, посольство Німеччини в Україні та Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) передали Вінниці партію генераторів загальною вартістю понад 685 тисяч євро.