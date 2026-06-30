Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Аліса Вайдель заявила, що Німеччина повинна припинити бойкот російської нафти та газу, щоб підкріпити свою економіку, яка слабшає.

Про це вона заявила в інтерв’ю Reuters, окреслюючи амбіції партії очолити національний уряд, передає "Європейська правда".

Вайдель заявила, що "Альтернатива для Німеччини" може перемогти на двох ключових виборах у федеральних землях у найближчі місяці, назвавши їх важливими етапами на шляху до здобуття посади канцлера Німеччини вже на наступних загальнонаціональних виборах, які мають відбутися до 2029 року.

"Дешева енергія з Росії була секретом успіху "Made in Germany". Нам потрібно її повернути", – сказала лідерка ультраправих.

"Втрата цієї енергії відкинула нас на роки назад. Було втрачено сотні тисяч робочих місць. Це зробило нас залежними від Сполучених Штатів, які продають нам енергію за набагато вищими цінами", – додала вона.

До введення санкцій ЄС у зв’язку з вторгненням Москви в Україну у 2022 році Росія забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти до Німеччини та понад половину імпорту природного газу.

Заяви Вайдель підкреслюють потенційну крихкість західного альянсу, на якому ґрунтується підтримка України.

Коментарі Вайдель щодо Росії пролунали після візиту на початку цього місяця до РФ впливового депутата від "АдН" Маркуса Фронмаєра. Він зустрівся з Алексєєм Міллером, головою російського енергетичного гіганта "Газпром", і закликав до відновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Фронмаєр відкинув критику своєї поїздки, заявивши, що, на його розуміння, американські інвестори вивчають можливість відновлення маршруту "Північний потік" до Німеччини – крок, який може призвести до того, що Німеччина платитиме за постачання російського газу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.