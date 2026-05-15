Мерц і Трамп обговорили війну в Україні, Іран та саміт НАТО

Федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови у п'ятницю обговорили мирне врегулювання війни в Україні, ситуацію довкола Ірану, а також майбутній саміт НАТО в Анкарі.

Про це Мерц повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Я мав хорошу телефонну розмову з Дональдом Трампом, коли він повертався з Китаю. Ми дійшли згоди, що Іран повинен сісти за стіл переговорів негайно. Він має відкрити Ормузьку протоку", - йдеться у дописі Мерца.

Канцлер ФРН наголосив, що не можна допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Окрім цього, німецький та американський лідери обговорили мирне врегулювання війни РФ проти України та інші теми.

"Ми також обговорили питання мирного врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі. США та Німеччина - це сильні партнери в сильному НАТО", - підкреслив Мерц.

15 травня президент США Дональд Трамп завершив триденний державний візит до Китаю і вирушив до Сполучених Штатів.