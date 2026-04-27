Мерц считает евроинтеграцию Украины условием для достижения мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц связал европейскую интеграцию Украины с завершением войны, которая, по его словам, вероятно, завершится территориальными уступками со стороны Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом Мерц заявил в выступлении в гимназии города Марсберг, передает Die Welt.

Глава немецкого правительства предположил возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, который будет содержать территориальные уступки, а следовательно, потребует проведения всеукраинского референдума.

"В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской", - сказал Мерц.

Канцлер убежден, что для получения большинства голосов за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС относительно будущего членства Киева.

"Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", - заявил немецкий канцлер.

По словам Мерца, ЕС должен принять в отношении Украины меры, которые будут "надежными, необратимыми и в итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе".

Недавно на саммите ЕС на Кипре немецкий канцлер предложил, чтобы представители Украины сначала могли участвовать в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии, но не имели там права голоса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, приведя параллели с тем, что Европе не интересна "ограниченная" украинская армия.

Впоследствии он снова отверг идею "символического" членства в ЕС, отметив, что борьба Украины для защиты Европы не является символической, и она заслуживает стать полноправным членом блока.