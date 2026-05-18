Мінфін США ще на 30 днів послаблять санкції щодо російської нафти

Міністерство фінансів США планує продовжити ще на 30 днів виняток із санкцій щодо російської морської нафти. Таке рішення ухвалили після звернень кількох країн, які попросили більше часу для закупівлі палива через перебої з постачанням на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

За словами джерел видання, послаблення санкцій діятиме ще 30 днів. Його попросили кілька бідних і вразливих держав, які зіткнулися з проблемами постачання нафти після загострення конфлікту навколо Ірану та закриття Ормузької протоки. Джерело не уточнило, про які саме країни йдеться.

Це вже другий випадок, коли Вашингтон дозволяє тимчасове послаблення санкцій щодо російської нафти. Вперше такий виняток було запроваджено у березні, щоб зменшити дефіцит на світовому ринку та стримати різке зростання цін на тлі атак США та Ізраїлю на Іран.

Хоча цей крок суттєво не знизив ціни на нафту, він допоміг деяким країнам, зокрема Індії, яка раніше була одним із найбільших покупців російської нафти до запровадження жорсткіших американських санкцій.

На тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні ф'ючерси на еталонну нафту Brent у понеділок зросли приблизно на 1,5% - до близько 111 доларів за барель.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі фінансових лідерів країн "Великої сімки" у Парижі закликав союзників посилити дотримання санкцій проти Ірану, щоб обмежити фінансування його військових програм.

Нагадаємо, 18 квітня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало нову ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції з постачання та продажу російської нафти та нафтопродуктів уже завантажених на судна.