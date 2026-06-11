Міністр оборони Британії подав у відставку через незгоду з оборонними витратами

Міністр оборони Британії Джон Гілі у четвер подав у відставку через свою незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на думку посадовця, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

Про це йдеться у зверненні міністра до прем’єра Кіра Стармера, яке він оприлюднив на платформі X, пише "Європейська правда".

У листі Гілі заявив, що Стармер та Міністерство фінансів не забезпечили виділення необхідної кількості коштів для Плану оборонних інвестицій країни, який мав забезпечити перехід британських збройних сил у стан "бойової готовності".

Гілі наголосив, що обсяг фінансування, запропонованого урядом, не відповідає тим викликам, з якими зараз зіштовхується Британія.

"Конфлікт на Близькому Сході, де Велика Британія зараз очолює багатонаціональну військову місію в Ормузькій протоці; безпека на Далекій Півночі, де Велика Британія зараз очолює місію НАТО "Арктичний вартовий"; посилення активності Росії щодо Великої Британії та країн НАТО та посилення атак в Україні, з урахуванням Паризької домовленості, що підтверджує розгортання британських військ в Україні після припинення вогню", – перелічив міністр оборони ці виклики.

"Ви не змогли, а Міністерство фінансів не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту країни в цей час зростаючих загроз", – написав Гілі у листі до Стармера.

Він також згадав, що наполягав встановити за мету досягнення до 2030 року витрат на оборону у розмірі 3% від ВВП в рамках зобов’язань в НАТО. У цьому контексті Гілі згадав застереження Стармера про те, що Росія готується напасти на країну НАТО до 2030 року.

"Ви знаєте, що потрібно обороні…Без оборонного бюджету, який би відповідав вимогам сьогодення, я змушений приймати рішення, які знизять боєготовність наших Збройних сил, збільшать ризик для персоналу під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною", – звернувся посадовець до глави уряду.

"Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду щодо оборонного бюджету, яка не надає нашим збройним силам необхідних ресурсів, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони", – йдеться у його заяві.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

Минулого тижня голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон публічно висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку Росії.