Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення Сергію Кузнєцову у справі про підрив "Північного потоку"

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила громадянина України Сергія Кузнєцова у підриві газопроводів Північний потік у 2022 році. За даними слідства, він був офіцером ЗСУ та керував групою, яка встановила вибухівку на трубопроводах.

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводу "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі восени 2022 року. Про це йдеться у повідомленні німецької прокуратури, передає УНН.

30 червня 2026 року Федеральна прокуратура висунула обвинувачення перед Сенатом з питань державної безпеки Ганзейського вищого земельного суду в Гамбурзі проти громадянина України Сергія К. Обвинувачений є співучасником військового злочину - нападу на цивільні об'єкти, спричиненні вибуху із застосуванням вибухових речовин, руйнуванні споруд та порушенні роботи об'єктів громадського значення - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі заявили, що у 2022 році чоловік був офіцером Збройних сил України. Після початку російської агресивної війни наприкінці лютого 2022 року він та інші військовослужбовці за дорученням державних органів України розробили план знищення газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що пролягають від росії через Балтійське море до міста Любмін у Німеччині. Це мало на меті назавжди припинити постачання газу цими трубопроводами та не дати росії використовувати доходи від торгівлі природним газом для фінансування своїх військових дій.

Для реалізації цього задуму під керівництвом обвинуваченого було сформовано групу, до складу якої входили кілька професійних водолазів, капітан та експерт з вибухових речовин. 4 вересня 2022 року Сергій К. в'їхав до Німеччини через Польщу за підробленим українським паспортом. Незабаром після цього він разом з іншими членами групи піднявся на борт вітрильної яхти, придатної для плавання у відкритому морі. Яхту було попередньо орендовано за допомогою підроблених документів через посередників у німецькій компанії в Ростоку. На ній обвинувачений та його спільники транспортували великі партії військових вибухових речовин високої потужності міжнародними водами аж до околиць датського острова Борнгольм. Там група на чолі з Сергієм К. до 22 вересня 2022 року встановила різні вибухові пристрої з таймерами на газопроводи, що пролягають по дну моря. Вибухові пристрої вибухнули 26 вересня 2022 року та завдали серйозних пошкоджень обом трубопроводам. До інциденту через "Північний потік-1" постачалося приблизно половина річної потреби Німеччини у природному газі для виробництва енергії - додали у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що українця було затримано 21 серпня 2025 року на підставі європейського ордера на арешт італійськими правоохоронцями в провінції Ріміні, а в листопаді 2025 року його було екстрадовано до Німеччини. Доповнення

Сергія Кузнєцова затримали в Італії у серпні 2025 року за європейським ордером Німеччини. У листопаді того ж року його екстрадували до ФРН. Сам українець заперечує причетність до підриву газопроводів.

Але за версією німецького слідства, група осіб у вересні 2022 року могла використати орендовану яхту для транспортування вибухівки до району біля острова Борнхольм, де згодом сталися вибухи на газопроводах.

Вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року в Балтійському морі. Тоді вони пошкодили три з чотирьох ниток газопроводів.

Данія та Швеція раніше дійшли висновку, що йшлося про диверсію, однак у 2024 році закрили свої розслідування, не назвавши винних. А Німеччина продовжила власне розслідування.

Україна своєю чергою заперечує причетність держави до підриву газопроводів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має офіційної інформації про обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів "Північний потік".