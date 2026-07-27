Путін утретє за рік збільшив чисельність російської армії

Президент рф Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності окупаційної російської армії з 2 399 130 до 2426130 осіб (на 27 тис. осіб).

Кількість військовослужбовців, згідно з указом, зросте на 25 тис. - з 1,51 млн до 1,535 млн осіб.

Документ набуде чинності 1 серпня. В обґрунтуванні вказано, що чисельність армії країни-агресора збільшено у зв'язку "зі створенням військово- будівельних підрозділів у ЗС РФ".

Як зазначає "Медуза", це вже шосте збільшення чисельності армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну, третє з початку цього року і друге за останні півтора місяця.

Попереднього разу Путін збільшив штатну чисельність армії до 2399130 осіб, однак тоді не уточнювали, із чим пов'язана така потреба. За матеріалами Гордон.