Путін змінив губернаторів двох областей, які межують з Україною

Господар Кремля Володимир Путін призначив прийняв відставку губернаторів двох прифронтових областей - Бєлгородської та Брянської і призначив нових керівників.

Про це повідомляє Новая Газета Европа, передає Укрінформ.

У Кремлі заявили, що губернатори Бєлгородщини і Брянщини В'ячеслав Гладков та Олександр Богомаз вирішили залишити посади за власним бажанням.

Водночас Путін призначив в.о. губернатора Бєлгородської області Олександра Шуваєва, а в.о. голови Брянської області - Єгора Ковальчука. З обома він провів попередні зустрічі у Кремлі.

Генерал-майор армії Олександр Шуваєв брав участь у російсько-грузинській війні, у військовій операції у Сирії, а також у війні проти України.

Єгор Ковальчук раніше обіймав посади заступника губернатора Челябінської області та мером Міаса. У липні 2024 року Росія призначила його "головою уряду ЛНР".

Минулого тижня СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області РФ Андрію Кличкову, який забезпечує матеріально-технічну та фінансову підтримку окупаційних військ.