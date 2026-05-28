Рада ЄС схвалила новий транш Україні: майже 2,8 млрд євро підтримки

Рада Європейського Союзу схвалила сьомий транш фінансової підтримки для України в межах Інструменту ЄС. Країна отримає майже 2,8 мільярда євро після виконання частини реформ і кроків, передбачених програмою "План для України".

У ЄС зазначили, що Україна виконала 11 із 20 кроків, необхідних для отримання цього траншу. Окремо було зараховано виконання низки раніше незавершених зобов'язань, зокрема одного, пов'язаного з п'ятим траншем, та двох - із шостим.

Також Україна достроково реалізувала частину реформ, передбачених для наступних етапів програми: два кроки восьмого траншу та два кроки дев'ятого. Вперше, відповідно до оновленої методології Єврокомісії, за таке випереджальне виконання передбачена компенсація.

Фінансова підтримка в межах механізму ЄС пов'язана з "Планом для України", який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також реформи на шляху до вступу в Європейський Союз.

Попередній, шостий транш у межах цієї програми Україна отримала у грудні 2025 року - його обсяг становив близько 2,3 мільярда євро.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Єврокомісія загалом позитивно оцінила виконання Україною Плану за IV квартал 2025 року, що стало підставою для рішення про новий транш.

За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна вже виконала 86 кроків Плану, ще 65 перебувають у процесі реалізації.

Що відомо про програму Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро. 27 лютого Європарламент підтримав це рішення, а наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024-го Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.