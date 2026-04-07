Російський термінал "Шесхаріс" призупинив завантаження нафти після дронової атаки - Reuters

Експорт сирої нафти з російського термінала "Шесхаріс" у чорноморському порту Новоросійськ був призупинений після масованої дронової атаки та пожежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Термінал "Шесхаріс", який зазвичай завантажує 700 тис. барелів нафти на день, є головним пунктом експорту російської нафти у Чорному морі.

Припинення його роботи посилить навантаження на російську інфраструктуру, яка неодноразово ставала об'єктом атак, йдеться у матеріалі.

За словами джерел, порт ще не оцінив масштаби збитків. Попередня атака на термінал "Шесхаріс" на початку березня призвела до призупинення завантаження на п'ять днів.

Порт Новоросійськ здійснює завантаження російської нафти сорту Urals, казахської марки KEBCO, а також легкої нафти Siberian Light.

За даними джерел Reuters, експорт нафти з головного балтійського порту Росії Усть-Луга також призупинений з минулого тижня після потужних дронових ударів та пожеж.

Росія буде змушена скоротити видобуток у міру накопичення запасів і заповнення сховищ, коли міжнародний попит на альтернативи нафті із Близького Сходу є високим і РФ могла б максимізувати вигоду для своєї економіки від стрибка цін на нафту, спричиненого війною в Ірані, зауважили співрозмовники агентства.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали уражень по нафтоналивній інфраструктурі нафтового термінала "Шесхаріс" у Краснодарському краю РФ.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження 2 березня нафтового термінала і військово-морської бази в Новоросійську.

"Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів російської компанії "Транснефть" і ключовим пунктом для експорту нафти сорту Urals через Чорне море.