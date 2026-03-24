Сійярто визнав, що телефонував Лаврову під час ключових зустрічей ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно спілкується з російським колегою Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей ЄС, присвяченим закордонним справам.

Про це повідомляє Euronews, передає Укрінформ.

За словами глави угорського МЗС, рішення ЄС у галузі енергетики, автомобільної промисловості та безпеки напряму впливають на відносини Угорщини з партнерами за межами блоку.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами за межами Європейського Союзу. Я розмовляю не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради Європейського Союзу", - заявив Сійярто, додавши, що "дипломатія - це розмова з лідерами інших країн".

Зазначається, що Сійярто 16 разів відвідував Москву від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його остання поїздка відбулась 4 березня, коли він зустрівся з Володимиром Путіним у Кремлі.

Як повідомлялося, видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх єврочиновників повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про те, що планується на засіданнях ЄС і що досягнуто за їх результатами.

У цьому зв'язку Європейська комісія висловила стурбованість і запросила роз'яснення від Будапешта.