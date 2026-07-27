США перевіряють заяви Зеленського про передачу Росією супутникових знімків Ірану - Трамп

Американська сторона перевірить заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія передавала Ірану супутникові знімки американських баз, однак навіть якщо це підтвердиться, у цього не було значних наслідків, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ну, ми з'ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Але якщо й робили, то це не мало жодного впливу", - заявив Трамп журналістам, висловивши сумнів щодо того, що подібна співпраця могла відбуватися на високому рівні.

Він також висловив переконання, що потенційна передача такої інформації не вплине суттєво на безпекову ситуацію.

"В них немає армії, немає військово-повітряних сил, у них немає військово- морського флоту, у них немає нічого. Тож це не спрацювало", - переконаний Трамп.

Як повідомлялося, Зеленський в суботу заявив, що РФ допомагає Ірану вражати військові об'єкти США та країн Перської затоки, посилаючись на інформацію розвідки.

"Я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму. Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об'єктів. У подальшому такі знімки опиняються в Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об'єктів та ударами іранських сил - кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак - для оцінки завданої шкоди", - сказав Зеленський в своєму вечірньому зверненні.

За матеріалами Інтерфакс-Україна