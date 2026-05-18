Стармер запевнив, що не планує йти з посади прем’єра попри тиск

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається покидати свою посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив журналістам у Лондоні, передає Sky News.

На запитання про те, чи справді його прем’єрство добігає кінця, Стармер відповів, що не збирається йти геть і має ще багато роботи на своїй посаді.

"Я вже казав, не знаю скільки разів, що не збираюся йти. Я твердо переконаний, що мушу служити людям, які обрали мене на цю посаду", – відповів глава британського уряду.

Стармер також заявив, що прагне поборотися за посаду прем’єра на наступних загальних виборах.

Прем’єр визнав виклики, які постали перед його партією після місцевих виборів у Британії, які відбулися 7 травня. Водночас він запевнив, що не піддаватиметься внутрішньопартійному тиску та не оголошуватиме свій "графік відставки".

"Звичайно, я усвідомлюю, що після результатів місцевих виборів, виборів у Вельсі та Шотландії також, першочерговим завданням, очевидно, є зміна ситуації та переконання, що моя увага зосереджена на правильному місці", – заявив Стармер.

Варто нагадати, що колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг у суботу, 16 травня, заявив, що змагатиметься за посаду лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра в разі оголошення внутрішньопартійної боротьби.

Заява Стрітінга пролунала через кілька днів після того, як він пішов у відставку з уряду та публічно закликав Стармера визначити чіткі терміни свого відходу від влади.