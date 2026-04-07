Трамп - Ірану: Сьогодні вночі "загине ціла цивілізація"

Президент США Дональд Трамп наголосив, що цієї ночі відбудеться "один з найважливіших моментів" в історії світу, і заявив, що "загине ціла цивілізація".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

"Ціла цивілізація загине цієї ночі, і вона ніколи більше не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так буде. Однак тепер, коли ми маємо повну та тотальну зміну режиму (вочевидь, ідеться про Іран - ред.), де переважають інші, розумніші та менш радикалізовані люди, можливо, щось революційно чудове може статися, хто знає? Ми дізнаємося про це сьогодні вночі, в один з найважливіших моментів у довгій та складній історії світу", - заявив Трамп.

Він зазначив, що "нарешті закінчаться 47 років вимагання, корупції та смертей".

"Нехай Бог благословить великий народ Ірану!" - додав глава Білого дому.

