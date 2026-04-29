Трамп каже, що запропонував Путіну "припинення вогню" під час розмови

Президент США Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у середу, 29 квітня, під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, пише "Європейська правда".

За словами американського президента, розмова була "дуже хорошою".

Він висловив впевненість, що вирішення російсько-української війни настане "відносно швидко".

Також він сказав, що запропонував очільнику Кремля "коротке припинення вогню".

"Я запропонував коротке припинення вогню, і я думаю, він може це зробити", – заявив він.

Окрім цього, за словами Трампа, Путін під час телефонної розмови запропонував йому допомогу у війні з Іраном, зокрема щодо збагаченого урану.

"Він хотів би допомогти. Я сказав: перш ніж ти мені допоможеш, я хочу, щоб ти закінчив свою війну. Він сказав мені, що хотів би долучитися до збагачення (урану, – Ред.). Він може допомогти нам це отримати", – додав американський президент.

Днями Трамп заявив, що веде "хороші розмови" зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським та з очільником Кремля.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

25 квітня український президент Володимир Зеленський під час візиту в Азербайджан заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.