Трамп прилетів у Пекін, де його зустріли 300 китайських підлітків

Президент США Дональд Трамп прилетів до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

На Трампа чекала церемонія зустрічі, сповнена пишноти та урочистості, які так цінує американський президент.

Щоб підкреслити важливість цієї поїздки, лідер Китаю Сі Цзіньпін відправив віцепрезидента Китаю Хань Чжена очолити делегацію для зустрічі президента США.

Хань широко вважається посланцем Сі на дипломатичних заходах і минулого року був присутній на інавгурації Трампа. Він є колишнім членом Постійного комітету Політбюро, найвищого органу прийняття рішень Комуністичної партії Китаю.

Президента США також вітають 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.

За даними Білого дому, серед інших посадовців на місці – посол США в Китаї Девід Пердью, його колега, посол Китаю в США Се Фен, та виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю.

Підлітки скандували китайською мовою: "Ласкаво просимо, ласкаво просимо, щиро вітаємо". Президент США підняв кулак у знак вітання, перш ніж сісти в кортеж, що чекав на нього.

Сі офіційно привітає Трампа у четвер вранці за місцевим часом.

Трамп перед тим, як вирушив до Китаю на саміт із лідером країни Сі Цзіньпіном, заявив, що не розраховує на допомогу для припинення війни з Іраном.

Раніше президент США заявив, що обмінявся з китайським лідером листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.

А глава Пентагону Піт Гегсет відреагував на повідомлення про те, що Китай планує поставити зброю Ірану, заявивши, що США отримали запевнення, що цього не відбудеться.