Трамп заявить про серйозну можливість виходу США з НАТО під час звернення до нації

Президент США Дональд Трамп пообіцяв заявити, що він "абсолютно" розглядає можливість виходу з НАТО, під час свого звернення до нації у середу, 1 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", американський президент сказав в інтерв’ю Reuters.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт анонсувала, що ввечері у середу, о 21 годині за Північноамериканським східним часом (4 ранку за Києвом) Трамп виступить зі зверненням до нації із "важливими оновленнями щодо Ірану".

Сам американський лідер заявив Reuters, що під час промови висловить своє обурення Альянсом.

"Я розповім про свою відразу до НАТО", – сказав Трамп.

На запитання, чи думає він про вихід із оборонного блоку, він відповів: "О, безсумнівно. Хіба ви не зробили б так на моєму місці?".

Перед цим Трамп заявив у інтерв'ю британській газеті The Telegraph, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Північноатлантичний альянс він назвав "паперовим тигром".

Цього ж дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер на слова президента США про ймовірність виходу Штатів з НАТО зауважив, що це "єдиний найдієвіший альянс".

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Альянсу без Сполучених Штатів не існує, але це твердження актуальне для обох сторін.